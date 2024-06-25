Финансист назвал «заградительный» курс доллара для россиян

Финансист Перепелица: россияне прекратят покупать доллар дороже 100 рублей

Фото: РИА «Новости»

Если курс доллара и евро превысит 100 рублей, россияне перестанут покупать валюту. Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г. В. Плеханова Денис Перепелица в интервью агентству «Прайм» назвал такую стоимость психологической планкой.

По его мнению, «заградительный» курс зависит от экономической ситуации в стране и финансовых ожиданий ее граждан. Перепелица предположил, что россияне перестанут покупать валюту в качестве средства сбережения, если ее стоимость превысит 100 рублей.

«Обычно более высокий курс считается барьером для покупки иностранной валюты, например, выше 100 рублей за доллар или 90 рублей за евро может стать такой планкой», — сказал он.

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