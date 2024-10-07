Экономист Лобода заявил, что для открытия бизнеса нужно минимум 250 тысяч рублей

Для начала собственного бизнеса необходимо минимум 250 тысяч рублей, если человек планирует работать самостоятельно с привлечением специалистов, а в некоторых случаях — до 400 тысяч рублей, сообщил экономист и директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода в беседе с «Газетой.Ru» .

Предпринимателю важно выбрать рынок для своей деятельности. Наиболее востребованными отраслями малого бизнеса в России сегодня являются: розничная торговля, сфера услуг красоты, образовательные и транспортные услуги, а также ресторанный бизнес.

Стартовый капитал варьируется в зависимости от модели бизнеса: при покупке готового потребуется минимум миллион рублей.

Лобода также отметил, что маржинальность малого бизнеса в стране составляет лишь 7-10%, что делает получение значительной прибыли в условиях высоких процентных ставок затруднительным.