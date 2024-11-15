Экономист Долгова посоветовала покупать шампанское в конце декабря

С покупкой шампанского к новогоднему столу лучше не торопиться, потому что есть шанс купить его выгоднее непосредственно перед праздником. Таким мнением поделилась с aif.ru доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова.

По ее словам, в России не наблюдается тенденции, чтобы в декабре росли цены на игристые вина. Поэтому нет нужды начинать скупать напиток в ноябре. Напротив, многие торговые сети перед новогодними праздниками вводят специальные предложения или делают скидки на ходовые товары.

Таким образом, есть шанс немного сэкономить, если отложить покупку шампанского на более поздний срок, добавили «7Дней».