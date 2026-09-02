Экономист Чирков: ключевая ставка 11 сентября останется неизменной

Пока ключевая ставка в России составляет 14%, но уже на следующей неделе, 11 сентября, Центральный банк проведет очередное заседание, где все может измениться. Большинство экономистов и аналитиков склоняются к тому, что она останется прежней. Почему так, 360.ru рассказал доцент факультета государственного управления МГУ Максим Чирков.

«Наиболее вероятный исход заседания — ключевая ставка останется неизменной. Есть факторы, которые способствовали повышению ключевой ставки, но с другой стороны, есть общий тренд на снижение. Множество этих факторов, скорее всего, скомпенсируют друг друга, и Центральный Банк как, очень консервативный регулятор, оставит ключевую ставку на прежнем уровне», — отметил эксперт.

С ним согласился и кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансов и банковского дела Владимир Григорьев.

«Есть два варианта: либо ее оставят неизменной, либо понизят на 0,25 процента. Ниже — может быть, но, мне кажется, это маловероятно», — предположил собеседник 360.ru.

Экономист, аналитик и кандидат экономических наук Владимир Григорьев в разговоре с 360.ru уточнил, что тоже не видит стимулов для повышения или снижения этого показателя.

«Изменение, если оно и состоится, будет, как мне кажется, минимальным. Инфляция сейчас сравнительно привычная, мало отличающаяся от средней за предыдущие годы. Резкие движения ставки выведут рынок из равновесия, а это точно никому не надо. Так что предвижу медленный и вялый тренд на понижение процентной ставки», — отметил аналитик.

О том, как решение ЦБ 11 сентября может повлиять на рынок недвижимости и ипотеки в России уже этой осенью, читайте в материале 360.ru.