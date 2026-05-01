Единое пособие сегодня получают 126 тысяч беременных в России

В России единое пособие получают 126 тысяч беременных. Об этом на пленарном заседании отчетно-программного форума партии «Единая Россия» «Есть результат!» сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, ее слова передало РИА «Новости» .

Голикова отметила, что в России с 2020 года работает система поддержки семей с детьми. Благодаря этому в стране в 10 раз выросло число детей, в отношении которых семьям оказывается финансовая поддержка.

В России продолжат системно поддерживать многодетные семьи до 2030 года, уточнила вице-премьер. Она также отметила, что в России с 2019 года число многодетных семей увеличилось в полтора раза. Сегодня их почти 2,9 миллиона.