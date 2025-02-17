Две машины, трактор и 5 коров вручили многодетным по итогам Национальной лотереи

Умар Кремлев вручил призы многодетной семье, выигравшей в Национальной лотерее «Мечталлион». Об этом сообщил сам глава Международной ассоциации бокса в Telegram-канале .

Среди призов — два автомобиля, трактор и пять коров. Победителем акции «Ящик счастья» стала семья Прохоренко из Новосибирской области, в которой растут десять детей. Они также получили сертификат на 1,238 миллиона рублей.

«Как было приятно сделать сюрприз большим семьям! Вот это и есть счастье», — признался Кремлев.

Выпуск лотереи вышел в эфир на Первом канале накануне, 16 февраля.

В октябре миллионерами стали восемь жителей Челябинской, Смоленской, Мурманской, Нижегородской, Тульской областей, Башкортостана и других регионов. Их призы составили по два миллиона рублей.