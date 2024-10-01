Житель Башкирии купил лотерейный билет и стал миллионером

В России завершился праздничный тираж № 106 «Мечталлиона», его организаторы разыграли 203 миллиона 18 тысяч 200 рублей, сообщили в пресс-службе «Национальной лотереи». Восемь человек выиграли призы в размере двух миллионов рублей, сообщило издание «Башинформ» .

Победители еще не знают, что их ждут призы.

«По итогам тиража лотерея сообщает о поиске победителей-миллионеров в Челябинской, Смоленской, Мурманской, Нижегородской и Тульской областях, в Республике Башкортостан и других регионах», — уточнили в пресс-службе лотереи.

Жительница Великобритании выиграла 10 фунтов в лотерею. Счастливый билет ей принесла кошка по кличке Манки.