Дорого, но необходимо: Хуснуллин заявил о продолжении развития льготной ипотеки в России

Правительство продолжит развивать ипотечное кредитование с господдержкой в России. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече цикла «Родина — это люди» в Национальном центре «Россия».

Ипотека остается главным условием для строительства жилья, подчеркнул он. Из-за высокой ключевой ставки государство компенсирует банкам разницу по льготным программам, особенно по семейной ипотеке.

«Нам это дорого обходится, мы из бюджета компенсируем разницу. Но это один из основных стимулов для строительства жилья», — сказал Хуснуллин.

Вице-премьер добавил, что для доступности жилья ипотека крайне важна, поэтому правительство будет продолжать развивать этот инструмент. В бюджете на текущий год на эти цели заложена существенная сумма.

Ранее риелторы подсчитали, сколько должен составлять минимальный доход для одобрения ипотеки в Москве.