Допсредства из бюджета России потратят на учителей и семьи с детьми

Бюджет России на 2024 год предложили скорректировать. Дополнительно выделенные средства пойдут на исполнение поручений президента Владимира Путина по поддержке учителей и многодетных семей, заявил в Госдуме министр финансов Антон Силуанов .

Он выступил в комитете по бюджету и налогам с законопроектом об изменении основных параметров федерального бюджета. Силуанов предложил выделить допсредства на реализацию послания президента.

Деньги направят на выплату 450 тысяч рублей при рождении третьего и последующих детей, семейную ипотеку, повышение зарплат учителям по фундаментальным предметам и доплат за классное руководство, ежемесячные выплаты советникам директоров школ и колледжей по воспитанию.

«Остальные поручения президента, поставленные посланием, будут финансово обеспечены при подготовке бюджета на очередную трехлетку. Мы с вами будем рассматривать их в ходе очередного бюджетного цикла», — сказал Силуанов.

Комитет одобрил законопроект и рекомендовал принять его в первом чтении. Заседание нижней палаты пройдет 20 июня.

На майском заседании комитета Силуанов заявлял, что поручения Путина реализуют через поправки в закон «О бюджете», сообщили «Известия». Министр заверил, что озвученные в послании меры реализуют.