Доллары нового образца почти исчезли из российских банков и обменных пунктов. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

В некоторых обменниках даже вынуждены брать комиссию за подбор купюр. Ожидается, что ситуация еще сильнее усугубится после сезона летних отпусков, когда многие поедут за границу и вывезут остатки — во многих зарубежных странах перестали принимать доллары старого образца.

В феврале тот же Telegram-канал объяснил, почему Центробанк не вправе запретить банкам принимать старые доллары. Источник в регуляторе сообщил, что официально на территории России нельзя расплачиваться американской валютой, а потому ЦБ не может давать каких-либо рекомендаций по этому вопросу.