Доллары нового образца почти исчезли из российских банков и обменных пунктов. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
В некоторых обменниках даже вынуждены брать комиссию за подбор купюр. Ожидается, что ситуация еще сильнее усугубится после сезона летних отпусков, когда многие поедут за границу и вывезут остатки — во многих зарубежных странах перестали принимать доллары старого образца.
В феврале тот же Telegram-канал объяснил, почему Центробанк не вправе запретить банкам принимать старые доллары. Источник в регуляторе сообщил, что официально на территории России нельзя расплачиваться американской валютой, а потому ЦБ не может давать каких-либо рекомендаций по этому вопросу.
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