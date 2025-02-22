Сегодня 11:08 «Старые» и «новые» доллары: почему россияне столкнулись с проблемами за границей Депутат Аксаков объяснил ажиотаж вокруг обмена старых долларов на новые 0 0 0 Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press Деньги

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Россияне столкнулись с проблемами при попытке обменять наличные доллары как в отечественных, так и зарубежных банках. Как сообщили в АТОР, за границей теперь все чаще требуют купюры нового образца — выпущенные после 2013 года. В чем разница и какие варианты расплатиться еще есть, разбирался 360.ru.

Обмен старых долларов Первые проблемы со старыми образцами долларов начались в 2023-м. Тогда некоторые страны перестали принимать доллары, выпущенные до 2013 года. Но речь шла о единичных случаях. Осенью 2024-го проблема стала массовой. Вслед за иностранными коллегами российские банки и обменники начали менять свою политику относительно работы с американской валютой. Теперь многие отказываются менять старые купюры на новые, хотя банкноты могут быть в идеальном состоянии — без потертостей, помятостей, пятен. Если же банк или обменник в России соглашается обменять старые доллары, то, по данным СМИ, берет за это внушительную комиссию. Например, в СДМ-Банке за прием «белой» валюты взимают пять тысяч рублей за купюру. С 1 марта в банке «Санкт-Петербург» за эту услугу тоже начнут брать дополнительную плату. А в «Энергобанке» за подбор валюты образца 2004 года и новее взимают два рубля за единицу валюты.

Фото: imago stock&people/ 100 долларов старого образца / Global Look Press

В разговоре с 360.ru глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предположил, с чем связан ажиотаж вокруг обмена долларов. «На фоне новостей о снижении курса американской валюты многие россияне начали сдавать купюры, очевидно, из-за этого увеличился спрос на услугу. К тому же сейчас период оплаты налогов, поэтому люди избавляются от долларов. В связи с этим отечественные банки принимают старые банкноты, но по сниженному курсу», — пояснил депутат. Ранее он отмечал, что российские банки сами решают, обменивать ли старые доллары, выпущенные до 2013 года, на новые. Власти и Центробанк на это повлиять не могут. Почему банки взимают комиссию за старые доллары Банкир и финансист-международник Виталий Китайчук объяснил 360.ru, что комиссиями и сниженными курсами за прием долларов старого образца банки компенсируют свои логистические расходы.

Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/ 100 долларов нового образца / Global Look Press

«У нас, насколько я знаю, сейчас нельзя поменять старые банкноты на новые. Поэтому остается менять их в странах СНГ: Казахстане, Киргизии, Белоруссии», — рассказала эксперт. Перевозка наличных денег — дорогостоящий процесс, все затраты на логистику банки перекладывают на клиентов. За счет этого в России невыгодно менять старые доллары на новые. «Если взять банковские обменники в России, то вряд ли они вам поменяют старые доллары на новые. Им просто это невыгодно. Но продавать „белые“ доллары будут. Со старыми долларами тяжелее работать, потому что банки смогут обменять их только через регулируемые финансовые органы, которые имеют разрешение. У нас в стране таких не осталось», — подчеркнул финансист. По словам Китайчука, за границей у обычных граждан пока принимают все виды долларов, например в розничных магазинах. Если же нужен обмен, следует обращаться в иностранные банки.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

Старые и новые доллары — в чем разница? Дизайн американской валюты периодически меняют. Например, в 2013 году обновилась 50-долларовая банкнота, а затем и 100-долларовая. Это нужно для борьбы с подделками. С каждым годом мошенники становятся все искуснее, поэтому создателям валюты требуются дополнительно микротексты, трехмерные защитные элементы, сложные водяные знаки и другие современные технологические решения, усложняющие процесс подделки.

Интересно Старые доллары называют условно «белыми», а новые — «синими» из-за их цветовой гаммы. Доллары, выпущенные с 1996 по 2006 год, темные, с белым оттенком. В дизайне обновленных купюр, наоборот, используют голубые, желтые, оранжевые и пурпурные цвета. Банкноты имеют более четкие изображения, более светлые и яркие краски. Старые доллары называют условно «белыми», а новые — «синими» из-за их цветовой гаммы. Доллары, выпущенные с 1996 по 2006 год, темные, с белым оттенком. В дизайне обновленных купюр, наоборот, используют голубые, желтые, оранжевые и пурпурные цвета. Банкноты имеют более четкие изображения, более светлые и яркие краски.

Увидеть год выпуска купюры можно справа или слева от портрета банкноты. Например, если на ней указывается Series 2019 или Series 2009, это означает, что купюры выпустили в 2019 и 2009 годах соответственно.

Фото: Maksim Konstantinov/ 5-долларовая купюра 2013 года выпуска / Global Look Press

Что делать, если за границей отказались принимать доллары старого образца? Пока в США нет такого закона, который вывел из денежного оборота купюры определенного года выпуска. Однако это не исключает ситуаций, когда старые доллары не будут принимать в конкретном месте. Поэтому эксперты советуют озаботиться валютным вопросом перед отпуском заранее. «В поездки за границу следует брать купюры нового образца, если удастся купить их. Еще один вариант оплаты услуг — карта зарубежного банка. Третий вариант — брать альтернативную валюту, например евро. Далее ее можно поменять на национальную валюту страны, в которую вы едете», — отметил в беседе с 360.ru вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Можно сразу купить национальную валюту. С коллегой согласился вице-президент Ассоциации туроператоров Артур Мурадян. Он также рекомендовал сначала узнать, какие доллары принимают в обменниках страны назначения,

Фото: Sheldon Cooper/ 100-долларовая купюра нового образца / Global Look Press

«Можно даже позвонить в несколько обменников и уточнить информацию», — посоветовал Мурадян. Принимают купюры, выпущенные после 2013 года, — с ними проблем нет, подытожил вице-президент АТОР.