Доллар рухнул. Рубль значительно усилился впервые с конца апреля

Курс доллара опустился ниже 80 рублей впервые за две недели

Фото: РИА «Новости»

Американская валюта на внебиржевом рынке преодолела психологическую отметку. Курс доллара опустился до 79,999 рубля, как отмечалось на  сайте Мосбиржи.

Курс доллара на внебиржевых торгах в понедельник, 12 мая, опускался ниже 80 рублей впервые за последние две недели. Согласно данным торгов, минимальное значение составило 79,999 рубля — это произошло в районе 18:00 по московскому времени.

К 18:04 доллар подешевел на 1,15 рубля по сравнению с предыдущим закрытием и стоил 80,18 рубля. Таким образом, американская валюта показала снижение до уровня, не фиксировавшегося с 21 апреля.

С начала года рубль прибавил более 18% по отношению к доллару. Финансисты предполагали, что одной из причин укрепления российской валюты стал интерес зарубежных инвесторов к активам России.

В конце апреля Минэкономразвития понизило прогнозы среднегодового курса доллара. В ведомстве считают реалистичным такой показатель в 94,3 рубля за доллар.

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