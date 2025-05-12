Доллар рухнул. Рубль значительно усилился впервые с конца апреля

Курс доллара опустился ниже 80 рублей впервые за две недели

Американская валюта на внебиржевом рынке преодолела психологическую отметку. Курс доллара опустился до 79,999 рубля, как отмечалось на сайте Мосбиржи.

Курс доллара на внебиржевых торгах в понедельник, 12 мая, опускался ниже 80 рублей впервые за последние две недели. Согласно данным торгов, минимальное значение составило 79,999 рубля — это произошло в районе 18:00 по московскому времени.

К 18:04 доллар подешевел на 1,15 рубля по сравнению с предыдущим закрытием и стоил 80,18 рубля. Таким образом, американская валюта показала снижение до уровня, не фиксировавшегося с 21 апреля.

С начала года рубль прибавил более 18% по отношению к доллару. Финансисты предполагали, что одной из причин укрепления российской валюты стал интерес зарубежных инвесторов к активам России.

В конце апреля Минэкономразвития понизило прогнозы среднегодового курса доллара. В ведомстве считают реалистичным такой показатель в 94,3 рубля за доллар.