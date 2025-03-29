Доллар падает, а цены все равно растут. Почему так происходит

В конце февраля доллар по отношению к рублю начал падать и даже опускался до 85 рублей. С другими валютами ситуация аналогичная — рубль укрепляется. Однако цены в магазинах продолжают бить рекорды. Экономист Николай Кульбака в разговоре с ведущей 360.ru Ксении Жеребцовой объяснил, почему так происходит.

«Связь между валютным курсом и инфляцией в России очень непрямая, и короткие изменения валютного курса на цены повлиять не могут во всем отношении», — отметил эксперт.

Он пояснил, что в стоимость товара всегда закладываются издержки. Если речь идет об импорте, то нужно понимать, что продавец понес определенные расходы. Товар нужно упаковать, привезти в Россию, растаможить и так далее.

«Получается, что та цена, которая закладывается в товар при его приобретении за границей, составляет не очень большую часть той цены, которая есть на полке. Это вполне объективно, потому что все должны зарабатывать, это нормальная ситуация», — отметил Кульбака.

Нужно учитывать еще и разницу во времени, добавил экономист. Сегодня человек может купить товар в магазине, который доставили в Россию, например, полгода назад. При этом его закупили за рубежом еще раньше.

При этом продукты питания с импортом связаны крайне мало, поэтому здесь стоимость определяется другими факторами.

«Рост цены определяется внутренними издержками, ростом зарплат внутри России, ростом налогов, которые в этом году очень сильно выросли, и всеми остальными проблемами, но не валютным курсом», — резюмировал собеседник 360.ru.

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