Инвестор Астафьев: вложение в золото убережет активы от инфляции

Эксперт объяснил, что хотя инфляция снижается, темпы этого процесса медленные, и это поддерживает спрос на золото как инструмент защиты от обесценивания денег.

Астафьев напомнил о циклах роста золота в прошлом: с 1971 по 1980 год его цена выросла на 1845% после отмены золотого стандарта, в 2000–2011 годах подорожание составило 650%, а с 2019 года золото прибавило 130% из-за пандемии, роста инфляции и геополитических конфликтов.

Инвестор выразил уверенность в том, что текущие макроэкономические условия поддерживают потенциал роста, но не исключены временные коррекции. Поэтому инвестиции в золото в 2025 году остаются актуальными, однако требуют осторожности. Оптимальный подход — использовать снижения цены для покупок и сочетать золото с другими активами, резюмировал специалист.