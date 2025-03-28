Инвестор Астафьев: вложение в золото убережет активы от инфляции
Золото традиционно растет в периоды снижения ставок Федеральной резервной системы (ФРС). Ослабление доллара делает благородный металл более привлекательным активом, рассказал RT основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.
Эксперт объяснил, что хотя инфляция снижается, темпы этого процесса медленные, и это поддерживает спрос на золото как инструмент защиты от обесценивания денег.
Астафьев напомнил о циклах роста золота в прошлом: с 1971 по 1980 год его цена выросла на 1845% после отмены золотого стандарта, в 2000–2011 годах подорожание составило 650%, а с 2019 года золото прибавило 130% из-за пандемии, роста инфляции и геополитических конфликтов.
Инвестор выразил уверенность в том, что текущие макроэкономические условия поддерживают потенциал роста, но не исключены временные коррекции. Поэтому инвестиции в золото в 2025 году остаются актуальными, однако требуют осторожности. Оптимальный подход — использовать снижения цены для покупок и сочетать золото с другими активами, резюмировал специалист.