Финансист Беляев: не стоит ждать укрепления рубля по отношению к доллару

Финансист Михаил Беляев выразил сомнение в возможности укрепления курса рубля по отношению к доллару, даже в случае частичного снятия западных санкций. Об этом сообщил « Ридус ».

По словам аналитика, курс национальной валюты определяется общим состоянием экономики страны, а не краткосрочными факторами, такими как санкции или цены на нефть.

«Разговоры о том, что доллар в России станет намного дешевле, когда санкционная удавка будет ослаблена, на мой взгляд, бессмысленны», — отметил эксперт.

Беляев напомнил, что российская экономика находится в состоянии стагнации. Центральный банк ожидает экономический рост на уровне 1-2% в 2025 году. Такие показатели свидетельствуют о депрессии, при которой невозможно рассчитывать на укрепление рубля против валюты более сильной экономики.