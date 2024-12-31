Доллар на международных торгах приблизился к курсу в 114 рублей

Рост курса доллара, который начался на международных валютных торгах биржи Forex, не остановился и обновил максимум 2024 года. На момент написания материала американская валюта подорожала до 113,75 рубля, прибавив сразу 2,95% после открытия, свидетельствуют данные площадки Investing .

Опубликованный график показал значительную волатильность рубля, которая повлияла на курс доллара в ходе торгов.

В течение дня за доллар давали 108,47 рубля, но после американская валюта отыгрывала падение и снова резко дорожала. Подобные «горки» на графике появились после 12:00 по московскому времени.

Что стало причиной подобной нестабильности, неизвестно.

Резкий взлет курса доллара на международном валютном рынке Forex начался в минувший понедельник, 30 декабря. Тогда за час американская валюта подорожала со 103 почти до 112 рублей, прибавив 6,16%.