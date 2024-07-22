Долги по оплате ЖКУ предложили взыскивать с помощью исполнительной надписи

В Госдуму внесут проект о взыскании долгов за ЖКУ через исполнительную надпись

Фото: РИА «Новости»

Депутаты внесут в Госдуму законопроект, предлагающий использовать исполнительную надпись для взыскания долгов за жилищно-коммунальные услуги. О проекте парламентарии рассказали «Ведомостям».

По данным издания, депутаты предложили взыскивать долги не через суд, а с помощью нотариуса. До получения исполнительной надписи должника уведомят о необходимости выплатить долг, обозначив сроки.

В пояснительной записке депутаты сообщили, что долги россиян за коммуналку по итогам первого квартала 2023 года составляли почти 900 миллиардов рублей.

Ранее депутат Госдумы от Московской области Сергей Колунов предложил переименовать управляющие компании в обслуживающие.

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