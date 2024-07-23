Долги Мавроди превысили 1,6 миллиарда рублей

Основатель финансовой пирамиды «МММ» Сергей Мавроди после своей смерти оставил долги на более чем 1,6 миллиарда рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Хамовнический суд выдал более 200 исполнительных листов в отношении Мавроди в период с 2007 по 2017 год на сумму 1,607 миллиарда рублей. Из них 219 тысяч являются долгом за госпошлины, более 252 миллионов представляют собой взыскания имущественного характера в пользу юридических и физических лиц.

После смерти основателя «МММ» в 2018 году в банке данных исполнительных производств службы судебных приставов находилось 2194 записи в отношении Мавроди.

Россиянам ранее рассказали, как отличить финансовую пирамиду от добросовестной инвесткомпании. В последних должны быть депозитарии — контролируемые правительством структуры с лицензией от банка.