Долг Блиновской по НДФЛ погасили

Юристы Блиновской погасили долг по НДФЛ на 320 миллионов рублей

Юристы блогера Елены Блиновской погасили ее долг перед налоговой на сумму более 320 миллионов рублей. Об этом «Известиям» сообщил один из правозащитников Иван Морозов.

Сейчас юристы приступили к погашению НДС.

«После погашения остатка основного долга — недоимки по НДС в размере около 587,665 миллиона рублей — нам останется выплатить штраф на сумму в 221 миллион рублей и пени порядка 340 миллионов рублей», — рассказал Морозов.

Общая сумма долга блогера перед налоговой составляет 1,15 миллиарда рублей.

Муж «королевы марафонов» Алексей Блиновский ранее погасил свой долг перед ФНС. При этом супруг блогерши задолжал по банковским кредитам 7,6 миллиона рублей.