Доходы разработчиков игр в «Одноклассниках» существенно выросли

Специалисты подвели итоги работы игровой платформы «Одноклассников» и подсчитали доходы разработчиков. В период с января по июнь они получили от соцсети 1,6 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе платформы.

Сумма включила доходы как от рекламы, так и от внутриигровых покупок. Этот показатель на 10% превысил прошлогодний, добавили в пресс-службе. Увеличить доходы получилось благодаря развитию рекламы внутри игровой платформы — за шесть месяцев они выросли на 62% по сравнению с аналогичным периодом.

Соцсеть изменила подход к программам монетизации и стала чаще их задействовать, не снижая при этом качество игр.

«ОК, в свою очередь, продолжат расширять рекламные возможности для разработчиков: сейчас мы сфокусированы на развитии баннерной рекламы», — заявил руководитель игровой платформы соцсети Евгений Полотнянко.

Ранее «Одноклассники» дали пользователям возможность полностью отказаться от виртуальных подарков или сузить круг людей, от которых их можно получать. Директор по продукту соцсети Александр Москвичев рассказал, что благодаря нововведению пользователи стали проводить на платформе больше времени.