«Одноклассники» впервые разрешат пользователям полностью отказаться от подарков

Социальная сеть «Одноклассники» впервые позволит пользователям полностью отказаться от виртуальных подарков или ограничить круг тех, кто может их дарить. Об этом сообщили в пресс-службе соцсети.

Новая настройка позволит выбрать список тех, от кого пользователь хочет получать подарки. Можно будет установить полный запрет, ограничить конкретных людей или разрешить только незнакомым или своим друзьям.

Целью обновления назвали уменьшение количества запросов на общение, нежелательное для пользователей.

При тестировании обновления выяснилось, что число жалоб на нежелательное общение и отклоненных подарков уменьшилось примерно на 20%.

«„Одноклассники“ меняются вместе с пользователями и прислушиваются к их запросам. Массовые рассылки подарков, в основном от незнакомцев, были для многих раздражающим фактором, который останавливал людей от частого посещения ОК», — рассказал директор по продукту соцсети Александр Москвичев.

Он отметил, что время, которое пользователи проводят в «Одноклассниках», после нововведения начало расти.

Сервис виртуальных подарков — один из самых массовых в ОК. Ежедневно миллионы пользователей отправляют их к праздникам или просто так. Если подарок приняли, он отображается на фотографии пользователя, а также в его ленте. Подарками в ОК можно обмениваться бесплатно или приобретать их за внутреннюю валюту соцсети.