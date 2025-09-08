Доходам бюджета от налога на прибыль спрогнозировали обвал

Федеральный бюджет России по итогам 2025 года может недополучить около одного триллиона рублей по налогу на прибыль, несмотря на увеличение ставки с 20 до 25%. Об этом сообщили «Известия» .

По данным Минфина, в бюджет по состоянию на конец августа поступило 2,3 триллиона рублей налога на прибыль, что на 77% больше показателя за аналогичный период 2024 года. Однако годовые поступления при сохранении текущей динамики могут составить около 3,4 триллиона рублей при плановых 4,2 триллиона.

«Это возможно при ухудшении внешнеэкономической ситуации, прежде всего, в сырьевом секторе, который дает львиную долю прибыли», — отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Основными причинами недобора экономисты называют возможное падение цен на энергоресурсы и высокую ключевую ставку Центробанка, которая увеличивает расходы бизнеса на обслуживание кредитов.

Депутат Сергей Миронов призвал пополнить бюджет за счет олигархов.