Дочь миллиардера потеряла деньги на криптовалюте после консультации с экстрасенсами
Наследница состояния медиагруппы Thomson Reuter Тейлор Томсон лишилась более 80 миллионов долларов на криптовалюте. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.
Активами девушки управляла ее подруга Эшли Ричардсон, которой Томсон позже предъявила судебный иск. Первоначально Томсон сделала инвестиции после консультации с экстрасенсами.
Ричардсон приняла активное участие в управлении криптопортфелем Томсон. С 2021 года она держала в руках портфель с электронной валютой на 140 миллионов долларов.
Однако из-за спада рынка в середине 2022 года активы Томсон ухудшились, ее убытки превысили 80 миллионов долларов. В 2023 году Томсон подала в суд на Ричардсон и компанию Persistence, в токен которой подруга вложила 40 миллионов долларов Томсон и, как она сама утверждает, большую часть собственных средств.
Ранее стоимость биткоина превысила 124 тысячи долларов и обновила исторический максимум.