Дочь миллиардера потеряла деньги на криптовалюте после консультации с экстрасенсами

Наследница состояния медиагруппы Thomson Reuter Тейлор Томсон лишилась более 80 миллионов долларов на криптовалюте. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal .

Активами девушки управляла ее подруга Эшли Ричардсон, которой Томсон позже предъявила судебный иск. Первоначально Томсон сделала инвестиции после консультации с экстрасенсами.

Ричардсон приняла активное участие в управлении криптопортфелем Томсон. С 2021 года она держала в руках портфель с электронной валютой на 140 миллионов долларов.

Однако из-за спада рынка в середине 2022 года активы Томсон ухудшились, ее убытки превысили 80 миллионов долларов. В 2023 году Томсон подала в суд на Ричардсон и компанию Persistence, в токен которой подруга вложила 40 миллионов долларов Томсон и, как она сама утверждает, большую часть собственных средств.

Ранее стоимость биткоина превысила 124 тысячи долларов и обновила исторический максимум.