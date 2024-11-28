До трех миллионов. В России захотели увеличить лимит страховки по вкладам

Депутаты ЛДПР предложили увеличить сумму максимального страхового возмещения по банковским вкладам до трех миллионов рублей. Законопроект будет внесен на рассмотрение в Государственную думу, сообщило РИА «Новости» .

Сейчас уровень этих выплат составляет 1,4 миллиона рублей. Предел устанавливался около десяти лет назад. Авторы инициативы пояснили, что его увеличение поможет укрепить уровень доверия россиян к отечественным кредитным структурам.

Кроме того, указано в пояснительной записке к проекту, идею увеличения лимита по страховкам на вклады в апреле 2024 года выдвигал и Центробанк России. Регулятор объяснял свое предложение тем, что оно будет способствовать сдерживанию инфляции.

Уже в октябре 2024 года предложение ЦБ РФ обсуждали в Государственной думе. На тот момент речь шла о максимальном уровне выплат в два миллиона рублей.