До трех миллионов. В России захотели увеличить лимит страховки по вкладам
ЛДПР внесет в Госдуму проект повышения страховки по вкладам до 3 млн рублей
Депутаты ЛДПР предложили увеличить сумму максимального страхового возмещения по банковским вкладам до трех миллионов рублей. Законопроект будет внесен на рассмотрение в Государственную думу, сообщило РИА «Новости».
Сейчас уровень этих выплат составляет 1,4 миллиона рублей. Предел устанавливался около десяти лет назад. Авторы инициативы пояснили, что его увеличение поможет укрепить уровень доверия россиян к отечественным кредитным структурам.
Кроме того, указано в пояснительной записке к проекту, идею увеличения лимита по страховкам на вклады в апреле 2024 года выдвигал и Центробанк России. Регулятор объяснял свое предложение тем, что оно будет способствовать сдерживанию инфляции.
Уже в октябре 2024 года предложение ЦБ РФ обсуждали в Государственной думе. На тот момент речь шла о максимальном уровне выплат в два миллиона рублей.