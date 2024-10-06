Депутаты обсудят идею повышения лимита страховки по вкладам

Депутат Аксаков: в ГД обсуждают повышение лимита по долгосрочным вкладам

В Государственной думе обсуждают вопрос о повышении лимита страхового возмещения по долгосрочным вкладам. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Автором инициативы выступил Центробанк. Регулятор предложил повысить до двух миллионов рублей лимит стразового возмещения по долгосрочным вкладам свыше трех лет. ЦБ также выдвинул идею об увеличении суммы страховки по безотзывным сберегательным сертификатам.

Изменения соответствуют задаче защиты сбережений россиян, подчеркнул парламентарий.

Накануне Аксаков назвал рублевые вклады самым надежным инструментом для хранения сбережений на фоне высокой ключевой ставки. Также депутат посоветовал россиянам обзавестись финансовой подушкой безопасности в размере расходов на два-три месяца.