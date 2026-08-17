До 85 рублей поднялся внебиржевой курс доллара впервые с 20 марта

Впервые с 20 марта расчетный курс доллара поднялся до 85 рублей. Это следует из данных торгов.

Внебиржевой курс доллара в 10:44 повышался на 41 копейку относительно предыдущего закрытия — до 84,92 рубля, а минутой ранее достигал ровно 85 рублей.

Ранее гендиректор «Альфа-Форекса» Гузель Проценко спрогнозировала, что рубль продолжит слабеть по отношению к доллару и евро. На курс валюты влияют геополитическая неопределенность, сезонность и рост операции монетарных властей.

Аналитик отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев подчеркивал, что к середине августа курс доллара может вырасти до 84,5 рубля.