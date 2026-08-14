Финансовый эксперт Проценко отметила, что рубль продолжит слабеть по отношению к доллару и евро

Генеральный директор «Альфа-Форекса» Гузель Проценко считает, что рубль продолжит слабеть по отношению к доллару и евро. Она ожидает изменения диапазона валютных торгов к середине августа, пишет RT .

На курс российской валюты влияют несколько факторов: сезонность, геополитическая неопределенность и рост операций монетарных властей. Кроме того, евро поддерживает ожидание ужесточения монетарной политики ЕЦБ.

По прогнозам Проценко, в недельных внебиржевых торгах доллар может закрепиться в пределах 80–85 рублей, а евро — в диапазоне 94–99 рублей. При этом котировки могут двинуться в сторону верхних границ этих коридоров, добавил «ФедералПресс».

Несмотря на общее давление, резкое падение рубля пока не предвидится. После продолжительного снижения возможно и обратное движение котировок.

Эксперт не считает рост доллара и евро к рублю долгосрочным трендом. Неопределенность на валютном рынке сохранится как минимум до начала четвертого квартала, считает Проценко.