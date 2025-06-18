Дмитриев связал снижение ключевой ставки с ростом инвестиций в экономику

Решение Центрального банка Росси перейти к снижению ключевой ставки стало сигналом для потенциальных инвесторов о возможности вложить средства в экономику. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в кулуарах Петербургского экономического форума.

Он подчеркнул, что вся проводимая финансовым регулятором политика очень важна для продолжения экономического роста России.

«Безусловно, ставка играет важную роль. И более низкая будет способствовать более масштабным инвестициям», — заявил Дмитриев.

ЦБ снизил ключевую ставку с рекордных 21% до 20% в начале июня. На максимальном уровне индекс продержался семь месяцев. Председатель финансового регулятора Эльвира Набиуллина объяснила снижение уровня уменьшением инфляционного давления.

Она добавила, что показатель пока еще остается на достаточно высоком уровне, поэтому Центробанк сохранит жесткую денежно-кредитную политику на неопределенный срок.