Девушки-зумеры стали в 1,7 раза чаще мужчин брать ипотеку в России

Россиянки в возрасте от 18 до 23 лет в 2026 году стали заметно чаще своих сверстников-мужчин оформлять ипотеку. На девушек пришлось более 63% сделок в этой возрастной группе, следует из данных сервиса «Домклик», которые привел ТАСС .

За последние шесть лет разрыв между молодыми мужчинами и женщинами на ипотечном рынке существенно увеличился. В 2020 году доля девушек среди заемщиков 18–23 лет лишь немного превышала 50%, после чего росла примерно на два процентных пункта ежегодно.

Сейчас показатель превысил 63%. Доля молодых мужчин за тот же период, напротив, снизилась с 49,7 до 36,5%.

Около трети заемщиков-зумеров имеют детей. Аналитики связывают это с необходимостью улучшения жилищных условий молодых семей.

Чаще всего представители этой возрастной группы приобретают готовые квартиры — на вторичный рынок приходится 52% сделок. Средняя стоимость такого жилья составляет 4,2 миллиона рублей. Еще 33% заемщиков выбирают новостройки, где средняя стоимость приобретаемой недвижимости достигает семи миллионов рублей.

При этом большинство молодых покупателей — 62% — оформляют ипотеку по рыночным ставкам. Льготными программами пользуются 38%.

Наибольшая доля ипотечных заемщиков в возрасте от 18 до 23 лет зафиксирована в Тыве — 9,5%. Далее следуют Курганская область с 7,8%, Магаданская область с 7,6%, Ингушетия с 7,3% и Амурская область с 6,7%.

В Москве доля таких заемщиков составляет лишь 1,5% — это минимальный показатель в стране. В Санкт-Петербурге на молодых покупателей приходится 2,3%. Аналитики объяснили небольшую долю зумеров в крупнейших агломерациях высоким порогом входа на рынок недвижимости.

В марте «Новости Волгограда» со ссылкой на исследование СберСтрахования жизни сообщили, что 48% волгоградцев в возрасте от 18 до 30 лет мечтает о собственном жилье. Большинство собирается покупать жилье в ипотеку (75%), при этом почти половина респондентов ожидает финансовой поддержки от родителей.