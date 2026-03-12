СберСтрахование: каждый второй зумер надеется на финансовую поддержку родителей при покупке жилья

Почти половина (48%) молодых волгоградцев в возрасте от 18 до 30 лет мечтает о собственном жилье. Среднюю площадь желаемой квартиры называют равной 67 квадратным метрам. Об этом сообщил сайт «Новости Волгограда» со ссылкой на исследование СберСтрахования жизни.

По информации аналитиков, большинство собирается покупать жилье в ипотеку (75%), при этом почти половина респондентов ожидает финансовой поддержки от родителей, четверть надеется исключительно на личные ресурсы.

Стоимость желаемого жилья оценивается в среднем в 4,9 миллиона рублей. Выбор места проживания часто зависит от расположения объекта: центральная часть города, развитая инфраструктура и удобство транспорта играют решающую роль при принятии решения.