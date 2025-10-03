Депутаты предложили провести кредитную амнистию для некоторых россиян

Заемщикам, оказавшимся в особо сложном положении, нужно дать возможность кредитной амнистии по процентам, пеням и штрафам. «Справедливая Россия — За правду» внесла законопроект в Госдуму, сообщил председатель партии Сергей Миронов.

Он напомнил, что совокупный долг россиян перед банками превысил 37 триллионов рублей. Около 13 миллионов заемщиков находятся в безнадежных долгах — это люди, которые берут новые кредиты, чтобы платить по старым. У них 80% дохода уходит на оплату долгов.

«Мы предлагаем ввести амнистируемый период на срок до 20 лет, в течение которого заемщик будет выплачивать только „тело“ кредита, при этом не платишь никаких процентов, штрафов, пеней», — сказал Миронов.

По его словам, такую возможность следует предоставить определенным категориям заемщиков, в том числе с низким доходом, потерявшим работу и получившим инвалидность.

«Это люди, которые без помощи государства никогда не выберутся из кредитной кабалы. Так давайте им поможем, не надо их „душить“ заоблачными процентами, которые они никогда не заплатят», — добавил депутат.

В осеннюю сессию партия планирует продвигать идею списания долгов с жителей приграничных с Украиной территорий, там идут боевые действия. Людям приходится тяжело и государство должно сделать все возможное, чтобы их поддержать.

Ранее «Справедливая Россия» предложили внедрить механизм строительных сберкасс в качестве альтернативы ипотеке.