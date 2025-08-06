Депутаты обратились в ФАС и прокуратуру из-за роста цен на ЖКУ

Депутаты от партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев, Сергей Кабышев и Михаил Делягин обратились в ФАС и московскую прокуратуру. Они попросили проверить обоснованность повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Документ оказался в распоряжении 360.ru.

«С 1 июля коммунальные платежи выросли почти на 12%, а в некоторых регионах рост достиг 15–19%. При этом доходы граждан стоят на месте», — отметил Гусев.

Депутаты обратили внимание на рост тарифов на коммунальные услуги в Москве. Холодная вода подорожала на 10%, водоотведение — на 12,4%, электроэнергия — на 12,6%, газ — на 7,9%. Особенно заметно вырос тариф на вывоз мусора — на 14,9%.

В Пермском крае значительно выросли тарифы на коммунальные услуги. Холодная вода подорожала на 8,8%, горячая — на 19,9%, водоотведение — на 10,4%, электроэнергия — на 12,4%, а газ — на 9%.

Парламентарии также указали, что в Москве владельцам однокомнатных квартир площадью 30-40 квадратных метров до 1 июля начисляли около 5,8-6,5 тысячи рублей за коммунальные услуги. После повышения сумма вырастет до 6,3-7,1 тысячи рублей, то есть на 500-600 рублей больше.

Владельцы двухкомнатных квартир размером 50-65 квадратных метров ранее платили от 8,2 до 9,5 тысячи рублей. Теперь их расходы составят от 8,9 до 10,3 тысячи рублей, что на 700-800 рублей больше.

Для тех, у кого трехкомнатные квартиры свыше 70 квадратов, средний платеж был 11-13 тысяч рублей. После увеличения сумма составит 12-14,2 тысячи рублей, или на 1-1,2 тысячи рублей больше.

«Мы считаем такой рост несправедливым и требуем проверить, кто и как принимает эти решения. Повышения должны быть обоснованы, прозрачны и учитывать реальные доходы граждан», — подчеркнул Гусев.

Ранее депутат Госдумы Александр Якубовский напомнил, что россиянам доступна услуга перерасчета платы за услуги ЖКХ, если в квартире долго никто не жил. Часть денег можно вернуть, если человек уехал в длительную командировку, отпуск.