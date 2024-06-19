Депутаты ГД согласились с повышением дефицита бюджета

Госдума утвердила в первом чтении поправки в бюджет на 2024 год

Фото: РИА «Новости»

Депутаты Госдумы проголосовали в первом чтении за принятие поправок в закон «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». Документ предусматривает увеличение дефицита бюджета РФ на текущий год, сообщило РИА «Новости».

В пояснительной записке указали, что нормативный акт вносит изменения в утвержденные на 2024 год показатели, реализованные исходя из заявлений, озвученных президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.

С инициативой внести поправки выступило правительство России. Авторы законопроекта предложили повысить оценку дефицита федерального бюджета на 2024 год с утвержденных сейчас 1,595 триллиона рублей (0,9% ВВП) до 2,12 триллиона рублей (1,1% ВВП).

Также прозвучало предложение снизить оценку дохода с принятых 35,065 триллиона рублей (18,3% ВВП) до 35,062 триллиона рублей.

Путин ранее подписал закон о продлении выплат многодетным семьям на погашение ипотеки. Таким образом, семьи, где родятся третий или последующие дети, смогут получить 450 тысяч рублей на погашение ипотечных кредитов до 31 декабря 2030 года.

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