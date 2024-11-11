Зампред ЦБ Заботкин завил, что не исключает повышение ключевой ставки в декабре

Не исключено, что на последнем заседании Центробанка в этом году, которое состоится в декабре, ключевую ставку снова поднимут. Таким мнение поделился с сайтом телеканала «Звезда» зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.
Он отметил, что решения о повышении ключевой ставки всегда основываются на происходящих экономических процессах и являются ответом на них.
В частности, специалисты анализируют кредитую активность россиян и уровень инфляции. Поэтому более точные прогнозы можно будет давать ближе к 20 декабря, на которое запланировано заседание. Но уже сейчас есть предпосылки к увеличению ключевой ставки.
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