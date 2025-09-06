Депутат Миронов предложил повысить МРОТ до 50 тысяч рублей

Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил увеличить минимальный размер оплаты труда до 50 тысяч рублей. Об этом он сообщил РИА «Новости» .

По его мнению, чтобы повысить зарплаты, нужно изменить кредитно-денежную, бюджетную и налоговую политику России.

«Тогда появятся условия для высоких темпов экономического роста, а, следовательно, и для повышения МРОТ до 50 тысяч рублей, как предлагает наша фракция», — сказал Миронов.

Лидер партии считает, что экономика высоких зарплат должна идти рука об руку с политикой разумных расходов населения. В связи с этим он предлагает заморозить коммунальные тарифы, ограничить торговые наценки, ввести государственное регулирование цен на продукты питания и провести кредитную амнистию для граждан.

В 2026 году МРОТ вырастет на 20,7%. Законопроект уже разместили для общественного обсуждения на портале правовых актов, сообщили в Минтруде. С 1 января 2025 года МРОТ составляет 22 440 рублей.