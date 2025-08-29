Сегодня 15:55 МРОТ увеличат на 20,7%. Как изменится жизнь 4,6 миллиона россиян? Депутат Бассараб: повышение МРОТ с 2026 года затронет всех россиян 0 0 0 Фото: Svetlana Vozmilova / www.globallookpress.com Эксклюзив

В 2026 году МРОТ вырастет на 20,7%. Соответствующий законопроект уже разместили для общественного обсуждения на портале правовых актов, сообщили в Минтруде. Как изменится показатель и какие коррективы в связи с этим произойдут, выяснил 360.ru.

Что такое МРОТ и каким он будет с 2026 года МРОТ, то есть минимальный размер оплаты труда, — это установленный государством минимум зарплаты, которую работодатель обязан выплачивать сотруднику за месяц работы при полной ставке. С 1 января 2025 года он составляет 22 440 рублей.

По планам Минтруда, с 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда должен вырасти сразу на 20,7% — до 27 093 рублей. МРОТ по годам в рублях: 2020 — 12 130;

2021 — 12 792;

С 1 июня 2022 года — 15 279;

2023 — 16 242;

2024 — 19 242.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

На что влияет МРОТ Установленный минимум влияет на зарплату. После вступления в силу закона работодатели будут обязаны доплатить до МРОТ недостающую часть, если она оказалась ниже.

Также МРОТ влияет на социальные пособия: больничные;

декретные;

по уходу за ребенком — оно не может быть ниже 40% установленного минимума;

по безработице;

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

отпускные. Если фактический заработок работника оказался ниже МРОТ (например, он работал на полставки или неполный рабочий день), то оплату отдыха считают, опираясь на установленный минимум;

командировочные. Если зарплата оказалась ниже МРОТ, то оплату командировки будут считать, исходя из среднедневного заработка, рассчитанного по установленному минимуму;

налоги;

страховые взносы;

региональные коэффициенты. При их наличии МРОТ увеличивается на них при расчете пособий. Зарплата после применения такого коэффициента все равно не должна быть ниже федерального установленного минимума. Как повышение МРОТ повлияет на бизнес Согласно данным Минтруда, изменения затронут порядка 4,6 миллиона россиян. «На самом деле это коснется в той или иной степени каждого из работающих граждан. Минимальный размер оплаты труда повлияет не только на госбюджетный сектор экономики, но и на другие», — рассказала 360.ru депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Работодателям придется пересмотреть фонд оплаты труда, ведь зарплата технического служащего или уборщика не может быть равна окладу инженера или ключевого специалиста. И разница должна составлять не 100 рублей, а больше, чтобы привлечь людей на работу, отметила парламентарий. Повышение МРОТ негативно скажется на индивидуальных предпринимателях, сообщила 360.ru вице-президент Ассоциации управленцев и предпринимателей Юлия Хайдер.

«Каждому из них должны будут доплачивать зарплату, а еще больничные, отпускные, пособия. Это приведет к тому, что часть предпринимателей не смогут содержать такое количество сотрудников», — отметила Хайдер. Если с 2024 года число предпринимателей росло примерно на миллион, то в 2026-м, согласно ожиданиям Хайдер, грядет сокращение действующих и новых бизнесменов либо снижение числа работников у ИП.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Следует учитывать и другую нагрузку на предпринимателей — ежегодные повышения страховых взносов, которые в совокупности с ростом МРОТ перекроют кислород многим небольшим предприятиям. «В 2021 году фиксированный размер страховых взносов был 32 448 рублей. За пять лет они выросли до 57 390 рублей в 2026 году», — отметила Хайдер. Помимо них и МРОТ, развитию бизнеса в России мешают повышение налога на прибыль до 25%, введение обязательного НДС при границе 60 миллионов рублей, пятиступенчатая шкала НДФЛ. МРОТ — 35 тысяч рублей к 2030 году Если бизнесу кажется неподъемным повышение МРОТ сразу на 20%, то это еще не предел. Согласно указу президента России Владимира Путина, к 2030 году минимальный размер оплаты труда должен быть не ниже 35 тысяч рублей, рассказала Бессараб. «Именно поэтому расчет МРОТ в этом году делают достаточно амбициозным — 20,7%. Цифра говорит сама за себя», — подытожила депутат.