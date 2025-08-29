МРОТ увеличат на 20,7%. Как изменится жизнь 4,6 миллиона россиян?

Депутат Бассараб: повышение МРОТ с 2026 года затронет всех россиян

В 2026 году МРОТ вырастет на 20,7%. Соответствующий законопроект уже разместили для общественного обсуждения на портале правовых актов, сообщили в Минтруде. Как изменится показатель и какие коррективы в связи с этим произойдут, выяснил 360.ru.

Что такое МРОТ и каким он будет с 2026 года

МРОТ, то есть минимальный размер оплаты труда, — это установленный государством минимум зарплаты, которую работодатель обязан выплачивать сотруднику за месяц работы при полной ставке.

С 1 января 2025 года он составляет 22 440 рублей.

МРОТ ежегодно индексируется.  Он должен быть не ниже 48% медианной зарплаты за минувший год.

По планам Минтруда, с 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда должен вырасти сразу на 20,7% — до 27 093 рублей.

МРОТ по годам в рублях:

На что влияет МРОТ

Установленный минимум влияет на зарплату. После вступления в силу закона работодатели будут обязаны доплатить до МРОТ недостающую часть, если она оказалась ниже.

Например, если работник получал в 2025 году 22 440 рублей, то с 2026 года его зарплату должны поднять до отметки не менее 27 093 рублей. В противном случае можно смело идти в трудовую инспекцию.

Также МРОТ влияет на социальные пособия:

Как повышение МРОТ повлияет на бизнес

Согласно данным Минтруда, изменения затронут порядка 4,6 миллиона россиян.

«На самом деле это коснется в той или иной степени каждого из работающих граждан. Минимальный размер оплаты труда повлияет не только на госбюджетный сектор экономики, но и на другие», — рассказала 360.ru депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Работодателям придется пересмотреть фонд оплаты труда, ведь зарплата технического служащего или уборщика не может быть равна окладу инженера или ключевого специалиста. И разница должна составлять не 100 рублей, а больше, чтобы привлечь людей на работу, отметила парламентарий.

Повышение МРОТ негативно скажется на индивидуальных предпринимателях, сообщила 360.ru вице-президент Ассоциации управленцев и предпринимателей Юлия Хайдер.

По данным Росстата, на начало 2025 года в России работали 4 миллиона 550 тысяч индивидуальных предпринимателей. Количество работников, занятых в малом и среднем бизнесе, составляло 29 миллионов человек.

«Каждому из них должны будут доплачивать зарплату, а еще больничные, отпускные, пособия. Это приведет к тому, что часть предпринимателей не смогут содержать такое количество сотрудников», — отметила Хайдер.

Если с 2024 года число предпринимателей росло примерно на миллион, то в 2026-м, согласно ожиданиям Хайдер, грядет сокращение действующих и новых бизнесменов либо снижение числа работников у ИП.

Следует учитывать и другую нагрузку на предпринимателей — ежегодные повышения страховых взносов, которые в совокупности с ростом МРОТ перекроют кислород многим небольшим предприятиям.

«В 2021 году фиксированный размер страховых взносов был 32 448 рублей. За пять лет они выросли до 57 390 рублей в 2026 году», — отметила Хайдер.

Помимо них и МРОТ, развитию бизнеса в России мешают повышение налога на прибыль до 25%, введение обязательного НДС при границе 60 миллионов рублей, пятиступенчатая шкала НДФЛ.

МРОТ — 35 тысяч рублей к 2030 году

Если бизнесу кажется неподъемным повышение МРОТ сразу на 20%, то это еще не предел. Согласно указу президента России Владимира Путина, к 2030 году минимальный размер оплаты труда должен быть не ниже 35 тысяч рублей, рассказала Бессараб.

«Именно поэтому расчет МРОТ в этом году делают достаточно амбициозным — 20,7%. Цифра говорит сама за себя», — подытожила депутат.

