Депутат Госдумы Вольфсон рассказал, как снизить платежи по ЖКХ летом

У жителей России есть законное право снизить расходы на коммунальные платежи в летний период, напомнил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Согласно постановлению правительства РФ № 354, при оплате отопления «по факту», то есть только в течение отопительного сезона (схема 1/7), с мая по сентябрь платежей не должно быть совсем. Депутат добавил, что на такую схему уже перешли 70% регионов.

Если плата разбита равными долями на весь год (схема 1/12), управляющая компания обязана проводить корректировку по итогам предыдущего года, если зима была теплее нормы.

При плановом отключении горячей воды УК должна автоматически исключить эти дни для жителей, не имеющих счетчиков.

«Если этого не произошло — смело требуйте перерасчет», — отметил депутат.

Ранее депутат Александр Якубовский напомнил о праве некоторых россиян на субсидии при оплате ЖКУ.