Депутат Якубовский сообщил о праве некоторых россиян на субсидию при оплате ЖКУ

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский напомнил о праве некоторых россиян на субсидии при оплате ЖКУ. Об этом сообщил RT .

По словам депутата, размер льготы зависит от правил, установленных в каждом регионе. Федеральный стандарт максимально допустимой доли расходов на ЖКУ составляет 22% совокупного дохода семьи.

«Оценивается не только сама квитанция, а вся совокупность обстоятельств. При этом важно понимать и основания для отказа», — отметил парламентарий.

Он объяснил, что среди причин — расходы семьи, которые не превышают установленный в регионе порог, отсутствие подтверждения права на жилое помещение или постоянного проживания по адресу, а также предоставление неполных или недостоверных сведений.