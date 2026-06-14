Банк России с 1 июля ужесточит правила выдачи кредитов

Правила кредитования изменятся в России с 1 июля. В расчет пойдут только официально зафиксированные доходы, пояснила агентству «Прайм» доцент РЭУ имени Плеханова Татьяна Белянчикова.

«Уже сейчас в расчет идут только поступления с четкой маркировкой: зарплата, пенсия, соцвыплаты или арендная плата. Переводы от родственников, возвраты долгов, разовые продажи — все это больше не повышает кредитный лимит», — напомнила финансист.

С 1 июля к «самозаявленному» доходу банк применит дисконт 10%. В расчет пойдет только 90% от заявленной суммы. Она не должна превышать среднедушевой доход в регионе. С 1 июля 2027 года перестанут учитывать неподтвержденные доходы при рассмотрении заявок на кредит.

Порядка 30 миллионов российских граждан оформили самозапреты на кредиты, рассказал на ПМЭФ-2026 вице-премьер Дмитрий Григоренко. Инструменты самозащиты от онлайн-преступников максимально востребованы у граждан, подчеркнул политик.