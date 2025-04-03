Депутат Аксаков призвал пресечь финансовую схему с кешбэком

Схему, по которой покупатели возвращают по полной стоимости товар, за который получили кешбэк, нужно пресечь. Об этом 360.ru рассказал автор идеи, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, некоторые стали пользоваться кешбэком, который банки предоставляют за покупку товара в дружественных точках.

«Человек платит за товар, ему делается скидка. Часть стоимости этого товара возвращается на платежную карту. При этом нашлись ушлые ребята, которые оформляют несколько карт и возвращается этот товар, получив кешбэк, либо в другом месте, либо здесь же через некоторое время. И в результате получается, что он товар не купил, вернул его. Но при этом деньги в виде определенной суммы, так называемого кешбэка, у него остаются», — объяснил парламентарий.

Некоторые стали строить на этом целый бизнес. Кроме того, действия недобросовестных покупателей начали рекламировать в Сети, то есть пропагандировать использование этой финансовой схемы.

«Поэтому предложение — это все-таки такую рекламу пресекать. Она является призывом воровать. Есть второе предложение: вообще этот механизм отрегулировать таким образом, чтобы была база данных лиц, которые этим занимаются. <… > Но это все дискуссии, просто пока предложение, не оформленное законодательно», — добавил Аксаков.

Ранее депутат призвал обязать банки сверять данные с базой аферистов перед отправкой денег.