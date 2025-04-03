Депутат Аксаков: банки обязаны сверять данные с базой аферистов перед отправкой денег

Кредитные организации должны сравнивать данные клиентов с базой данных мошенников Центрального банка перед отправкой денег. Об этом заявил председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью сайту телеканала «Звезда».

«Прежде чем перевести деньги получателю средств, кредитная организация должна свериться с базой данных и, исходя из этого, определить — деньги направляются злоумышленникам или нет», — подчеркнул Аксаков.

Вина за перевод средств лежит на банке, даже если клиент вступил в сговор с мошенниками. В Торгово-промышленной палате заявили, что критерии мошенничества будут определены после обсуждений с операторами и кредитными организациями.

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