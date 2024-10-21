Дело против ВТБ возбудили из-за нарушений в рекламе

Федеральная антимонопольная служба завела дело в отношении ВТБ по подозрению в нарушении рекламы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Банк не указал информацию о существенных условиях финансовой услуги», — уточнили в ФАС.
В службу обратился россиянин с жалобой на рекламу банка, которую показывали на рекламной конструкции в Москве. В ней крупным шрифтом указали «привлекательную для потребителя» информацию о ставке по вкладу 20%. Но все данные об условиях в видеоролике показали слишком быстро и «трудным для восприятия способом». Ведомство посчитало, что такая реклама может ввести потребителей в заблуждение.
По данным ФАС, в видеоролике содержатся признаки нарушения Закона о рекламе. В результате чего служба возбудила дело в отношении банка. Если ВТБ признают виновным, кредитной организации придется выплатить штраф.
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