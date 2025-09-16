Делать покупки стало дешевле: пенсионерам предложили скидку в 15%

Для этого покупателю необходимо показать кассиру пенсионное удостоверение и карту «X5 Клуба», а затем рассчитаться картой «Мир» любого банка. Предложение действует во всех магазинах сети с момента открытия до 15 часов.

«Мы понимаем, как важно проявить заботу о людях старшего поколения и помогать экономить им в повседневных тратах, особенно в таких важных и востребованных категориях, как продукты питания», — подчеркнула директор департамента развития продуктов и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова.

Сейчас для пенсионеров в определенные часы уже действует скидка в 10%, а использование карты «Мир» сделает покупки дешевле еще на 5%.

«Для меня это, конечно, очень важно в финансовом плане. <…> Экономия для меня, и я думаю, не только для меня, очень хорошая», — рассказала покупательница «Пятерочки» Татьяна Ивановна.

При этом скидка распространяется не на все позиции — более подробно можно прочитать на сайте vamprivet.ru. Воспользоваться предложением можно до 30 ноября включительно.