Дальневосточная рыбопромышленная компания нарастит вылов в 12 раз

Дальневосточная рыбопромышленная компания (ДРУК) объявила о планах увеличить вылов в 2026 году более чем в 12 раз за счет расширения географии промысла и увеличения числа судов. Об этом представители предприятия объявили на Восточном экономическом форуме.

Компания сохранила 58 рыболовных участков с общим объемом квот свыше 70 тысяч тонн. В ее распоряжении 51 судно — краболовы, траулеры, ярусоловы, а также более сотни маломерных судов для прибрежного лова и марикультуры.

Кроме того, ДРУК расширила географию промысла, и теперь вылов проводится Охотском, Беринговом и Японском морях, а с июля — еще и в Баренцевом море.

На 2026 год запланирован вылов около 56,5 тысячи тонн — в 12 раз больше, чем в 2025 году. Для этого задействуют 35 судов из 51, в прошлом году работали только 10.

Компания также выступила партнером Рыбного дома Росрыболовства на ВЭФ. Ранее это ведомство раскрыло темпы вылова рыбы лососевых пород в 2026 году.