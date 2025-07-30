Число россиян с миллионной зарплатой выросло вдвое за два года. Почему так вышло

Число россиян с зарплатой от миллиона рублей в месяц достигло 45 428 человек. Для сравнения: два года назад их было 24 400. Почему это произошло, рассказал 360.ru HR-эксперт, руководитель агентства по подбору персонала «Амалко» Гарри Мурадян.

Специалист выделил несколько основных причин. Во-первых, инфляция привела к номинальному росту зарплат. Во-вторых, капитализация предприятий в отдельных отраслях и дефицит квалифицированных кадров вынудили рынок повышать предложение. В-третьих, зарплаты стали более прозрачными.

Называя специальности, где можно получать такие деньги, Мурадян отметил IT, финансовый сектор, а также топ-менеджмент крупных предприятий и госкорпораций, партнерство с крупными юридическими и консалтинговыми фирмами и ведущие позиции в медицине.

Также он отметил, что сегмент будет расти, но неравномерно.

«Возможны замедления при спаде экономики либо пересмотре налоговой политики», — добавил собеседник 360.ru.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин анонсировал индексацию зарплат госслужащим почти на 10%.