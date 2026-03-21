Число кредитных карт у россиян сократилось до минимума с 2023 года

В феврале количество кредитных карт у россиян сократилось до 95 миллионов — это самый низкий показатель с марта 2023 года. Об этом рассказали РИА «Новости» в «Скоринг бюро».

Показатель падает четвертый месяц подряд на 0,2%. Годовой спад достиг 2,6%.

По итогам февраля общая задолженность по кредитным картам в России достигла 4,7 триллиона рублей. Это на 0,8% меньше, чем в январе, и на 5% больше, чем в феврале прошлого года.

В конце зимы россияне оформили 853,4 тысячи кредитных карт, а с января по февраль — почти 1,7 миллиона карт.

Госдума рассматривает законопроект, который ограничит количество банковских карт у одного человека. Вероятно, будет установлен лимит в 20 карт, но окончательное решение пока не принято.