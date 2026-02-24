Экономист Балынин назвал полезной инициативу по ограничению числа банковских карт

Госдума продолжает работу над законом, который ограничит количество банковских карт на одного человека. Скорее всего, установят лимит в 20 карт, но решения пока нет. В беседе с «ФедералПресс» ситуацию прокомментировал кандидат экономических наук и доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

По его мнению, в большинстве случаев человеку достаточно одной или нескольких банковских карт.

«Я считаю инициативу по ограничению числа банковских карт интересной и полезной в контексте противодействия противоправным деяниям», — заявил эксперт.

Балынин посоветовал закрывать банковские карты, которыми человек перестал пользоваться, и выбирать банк с наиболее интересными условиями обслуживания. Также он рекомендовал периодически проверять предложения других кредитных организаций.