Чиновников освободят от ежегодной подачи декларации о доходах

Совфед одобрил законы об отказе от ежегодных деклараций о доходах чиновников

Российские сенаторы проголосовали за отмену ежегодных деклараций о доходах чиновников. Теперь контроль за финансами служащих и их семей будет постоянным, сообщило РИА «Новости» .

Изменения в антикоррупционном законодательстве вступят в силу с 1 января 2026 года. С этого момента отслеживать доходы чиновников можно будет через государственную систему «Посейдон». Сервис в режиме реального времени предоставит информацию от ФНС, Росфинмониторинга, Росреестра, Росимущества и других ведомств.

Необходимость подачи декларации останется при поступлении на службу, назначении на должность, переводе, а также при возникновении установленных законом обстоятельств.

Ранее Совет Федерации одобрил закон об увеличении штрафов за навязывание потребителю дополнительных товаров и услуг. Размер наказания может составлять до 500 тысяч рублей.