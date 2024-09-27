Чем длиннее цепочка, тем выше цена. В чем польза платежно-расчетного контура БРИКС

На пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» президент Владимир Путин рассказал о работе над созданием в странах БРИКС собственного платежно-расчетного контура. Как нововведение скажется на экономике и что будет с ценами, на стриме с ведущей 360.ru Региной Ореховой обсудил экономист и доктор бизнес-администрирования Валерий Корнеев.

«Повлияет очень благотворно, потому что снизятся издержки при переводе из одной валюты в другую», — подчеркнул он.

Большую часть товаров, которые покупают россияне, привозят из-за границы. Корнеев добавил, что в основном их везут из Китай, Турции или другими путям. И каждый случай требует расчетов.

«А любые финансовые расчеты сопряжены с теми процентами или некими платежами, которые необходимо отдать банкам, которые их проводят. Чем длиннее цепочка расчетов, тем выше цена, и тем больше времени проходит от момент получения товара до его оплаты или наоборот», — пояснил собеседник 360.ru.

Все это, обратил внимание он, ложится на так называемые транзакционные издержки и вкладывается в цену товара.

«Если мы сделаем, как говорит наш президент, в ближайшем будущем универсальную систему расчетов между, как минимум, странами БРИКС, <…> то можем резко снизить те расходы, которые несем за переводы через границу. И, во-первых, уйдем от санкционного давления», — заметил Корнеев.

Любые рестрикции, по его словам, приводят к определенным издержкам. Поэтому чем меньше будут цепочки расчетов, тем дешевле окажутся товары и тем легче станет расплачиваться за те, что потребитель получает в России или заказывает за границей.