Часть владельцев кредитных карт попала в немилость банков. Кому не повезло и почему
РБК: банки стали блокировать операции не платящих проценты владельцев кредиток
Некоторые банки стали блокировать операции и сокращать лимиты по кредитным картам клиентов, которые годами не платят проценты. Об этом сообщил РБК.
Эти категории клиентов зачастую имеют деньги, но кладут их на вклады и не приносят банкам никакого дохода.
Зампред правления «Уралсиба» Станислав Тывес связал эту ситуацию с торможением розничного кредитования и резким ростом процентных ставок в России.
«Если раньше клиенты, которые пользовались кредитной картой, годами не платили банку проценты и думали, что никто этого не понимает, то за последние полгода им показали, что банки это понимают», — отметил он.
Генеральный директор аналитической компании Frank RG Юрий Грибанов добавил, что банки вынужденно экономят на «убыточных» карточных клиентах.
«Тенденция начала формироваться осенью прошлого года. Это были какие-то точечные решения, тонкая настройка бизнес-модели, проба пера. Сегодня оптимизацию планируют проводить почти все крупные банки», — добавил Грибанов.
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина призвала перекрыть кислород черным кредиторам.