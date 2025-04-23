Часть владельцев кредитных карт попала в немилость банков. Кому не повезло и почему

Некоторые банки стали блокировать операции и сокращать лимиты по кредитным картам клиентов, которые годами не платят проценты. Об этом сообщил РБК .

Эти категории клиентов зачастую имеют деньги, но кладут их на вклады и не приносят банкам никакого дохода.

Зампред правления «Уралсиба» Станислав Тывес связал эту ситуацию с торможением розничного кредитования и резким ростом процентных ставок в России.

«Если раньше клиенты, которые пользовались кредитной картой, годами не платили банку проценты и думали, что никто этого не понимает, то за последние полгода им показали, что банки это понимают», — отметил он.

Генеральный директор аналитической компании Frank RG Юрий Грибанов добавил, что банки вынужденно экономят на «убыточных» карточных клиентах.

«Тенденция начала формироваться осенью прошлого года. Это были какие-то точечные решения, тонкая настройка бизнес-модели, проба пера. Сегодня оптимизацию планируют проводить почти все крупные банки», — добавил Грибанов.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина призвала перекрыть кислород черным кредиторам.